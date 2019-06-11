Sivas’ta ölümler azaldı, intiharlar arttı

Sivas’ta ölüm oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5.1 azalırken ölenlerin çoğunu erkekler oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2017 yılında 4 bin 428 ölüm gerçekleşirken 2018 yılında yüzde 5,1’lik gerileme ile 4 bin 203 kişi oldu. Sivas’ta ölenlerin yüzde 54,7’sini erkekler, yüzde 45,3’ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, Sivas’ta 2017 yılında binde 7,1 iken 2018 yılında binde 6,6’ya düştü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, Sivas’ta 2017 yılında binde 9,2 iken 2018 yılında binde 6,8 oldu.

İntiharlar arttı

Sivas’ta ölümle sonuçlanan intihar sayısında ise artış gözlendi. Bu oran2017 yılında 33 iken 2018 yılında 40 kişi oldu. Sivas’ta intihar edenlerin yüzde 80’ini erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar oluşturdu.Kaba intihar hızı yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısı olup, Sivas’ta 2017 yılında yüz binde 5,31 iken 2018 yılında yüz binde 6,31’e yükseldi.