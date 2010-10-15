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Sivas’ta öğrenciler formasyon derslerine başörtüleriyle girebilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (C.Ü.) eğitim gören başörtülü öğrenciler, formasyon eğitimine başlarını açmadan girebilecek.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Sivas’ta öğrenciler formasyon derslerine başörtüleriyle girebilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretmen olmak isteyen öğrenciler için formasyon eğitimi bugün başlayacak. Bu yıl sadece Eğitim Fakültesi'nde verilecek olan formasyon eğitimi İlahiyat Fakültesi öğrencilerini tedirgin etti. Ancak, C.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cevit, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın bir talimatı olduğunu hatırlatarak, güvenlik görevlilerinin formasyon eğitimi almak isteyen başörtülü öğrencilere müdahale etmeyeceğini söyledi. Prof. Cevit, "YÖK Başkanı Özcan'ın talimatları doğrultusunda güvenlik görevlileri başörtülü öğrencileri dışarı çıkarmayacak. En fazla tutanak tutulabilecek" dedi. Formasyon, Eğitim Fakültesi'nde veya bu fakülte dışında okuyan ve öğretmen olmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bir eğitim. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bugün başlayacak olan formasyon eğitimi kapsamında yaklaşık 4 bin öğretmen adayı Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Eğitim Psikolojisi, Staj Uygulamaları gibi dersleri alacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:44
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