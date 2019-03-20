Sivas’ta Nevruz Çoşkusu Baharın müjdecisi Nevruz , Sivas’ta Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunda coşkuyla kutlandı.

Baharın müjdecisi Nevruz , Sivas’ta Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunda coşkuyla kutlandı.

Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Ferhat Öztürk’ün günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmanın ardından örs üstünde demir dövüldü. Nevruz ateşinin yakılması ile öğrenciler ve programa katılan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürleri Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Kutlamalar Nevruz çevresinde halay çekilmesi, hızlı yoğurt yeme yarışması, kaşıkla yumurta taşıma yarışması ve elma yeme yarışmasınınardından sona erdi. Yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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