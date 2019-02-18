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Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünce her ay olağan olarak yapılan muhtarlar toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünce her ay olağan olarak yapılan muhtarlar toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


İl protokolü ile merkez mahalle ve köy muhtarlarımızın katıldığı toplantıda, önceden alınan taleplerin değerlendirilmesi, seçim güvenliği ve alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü bir sunum gerçekleştirerek seçim güvenliği ve alınacak tedbirler hakkında muhtarları bilgilendirdi.Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, "Seçimin suhulet içerisinde, sizlere ve köyünüze yakışır şekilde neticelenmesi için üzerimize düşeni yapalım." dedi.


Türkiye’nin ekonomik anlamda ciddi bir noktaya geldiğini hatırlatan Ayhan, “Muhtarlık, Cumhurbaşkanımızın önemsediği bir müessese haline geldi. Bunun sizlerde farkındasınız. Revaçta olan muhtarlık müessesine talep arttı. Arz olanın talebi artıyor. Talebin yoğunluğu, sizleri yanlış yollara sevk etmesin. Bu konuya özel önem göstermenizi istiyorum" dedi.


Muhtarların köylerine sahip çıkmasını isteyen Vali Ayhan, "Seçim öncesi bölgenizde asla bir vukuat, köyünüze kara bir leke gelmesin. Allah muhafaza bir elektriklenme, bir kontrolsüzlük, bir duygu patlaması telafisi güç ve imkansız bir durum oluşturabilir. Seçimi çok güzel ve huzur içinde hiçbir olay olmadan atlatalım." diye konuştu.


Her ay düzenli toplantı yapılacağını, işlerin istişare ile çözüleceğini ifade eden Vali Ayhan,"Ama her ay aynı sorunları değil geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Her ayki toplantıya bir format verip biraz da işi değiştireceğiz. Bundan sonra her ay bir kurumumuz yaptığı çalışmalarla, faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapacak. Ve o gündem önceden belli olacak. Bizler bildireceğiz sizlerde o kurumla ilgili çalışmalarınızı, eksiklikleri, yapılması gerekenleri hazırlık yapacaksınız. O il müdürlüğümüzün tüm şube müdürleri ile burada güzel bir bilgilendirme yapılacak. Sizlerde sorunlarınızı aktarmış olacaksınız. Yani köye hizmet götüren tüm kurumların düzenli bilgilendirme ve sorunların aktarılması yöntemini yeni bir formatta gerçekleştireceğiz."şeklinde konuştu.


Müftülükteki din görevlileri toplantısından muhtarlar toplantısına geldiğini, orada imamlara seslendiğini ifade eden ve köy camilerinin sadece ezan vakti açılıp kapanan mekanlar olmaması gerektiğini söyleyen Vali Ayhan,"Köylerimizde seçimin sükunet ve suhuletle güzel bir şekilde geçmesi noktasında onlara da görev düşüyor. Hiçbir imamımızın köyde taraftarlık fikri içerisinde hareket etmemesini istiyoruz. İmamlarımızla irtibatlarınız iyi olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
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