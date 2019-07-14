Sivas'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ömer Umut Açık'ın (20) kullandığı 05 HA 013 plakalı motosiklet, merkeze bağlı 4 Eylül köyü Baraj Yolu Caddesi'nde yol kenarına devrildi. Kazada ağır yaralanan Açık ile motosikletteki Gülben T. (18) ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Ömer Umut Açık, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Gülben T'nin tedavisi sürüyor.

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