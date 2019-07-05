Sivas’ta motor festivali heyecanı yaşanacak

Sivas Valiliği, Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yarın Sivas’ta “Sivas Süper Enduro Festivali” gerçekleştirilecek.

6-7 Temmuz tarihleri arasında Trap Poligonu karşısında saat 10.00’da yapılacak olan motor yarışlarına üst düzey katılımın olacağı öğrenildi.

Motorseverler bugün saat 17.00’da kent meydanında kortej sürüşü yaparak motor gösterisi gerçekleştirecek. Motorcular ardından Trap Poligonu karşısında kamp ateş yakarak müzik dinletisi yapacak. Yarın ise saat 10.00’da eleme turları yapılacak. Ardından saat 14.00’te final yarışları gerçekleştirilecek. 15.00’te yapılacak olan Off Road gösterilerinin ardından 17.00’de ise Kongre Müzesi bahçesinde ödül töreni düzenlenecek.

Sivaslı motorcularında yer alacağı “Sivas Süper Enduro Motor Festivali” dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

“Sivaslıları davet ediyorum”

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Salih Ayhan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. Yıl etkinliklerini dolu dolu kutlamaya devam ettiklerini ifade ederek, tüm adrenalin tutkunlarını festivale davet etti. Vali Ayhan, etkinlik için tarihi jandarma binası önünden 10.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz servislerin kalkacağını hatırlatarak, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popüler bir spor haline gelen ve motosikletle arazide gerçekleştirilen bir spor olan enduro, ilimizde yaklaşık 6 yıldır yapılmaktadır. Bu spor ilk olarak yurt dışında yaşayan gurbetçi bir vatandaşımız tarafından ilimizde yapılmaya başlandı. Daha sonra özellikle adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir spor haline geldi. İlimizde arazi şartlarının zor olması bu sporu daha da keyifli hale getiriyor” dedi.