Sivas’ta Milli İstihdam Seferberliği başlatılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yürütülecek olan, yeni istihdam teşviklerinin de yer aldığı ’2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği’ Sivas’ta başlatılıyor.

İstihdam Seferberliği faaliyetlerinin Sivas’taki yol haritasını belirlemek üzere Vali Salih Ayhan başkanlığında İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken’in katıldığı toplantı gerçekleştirildi. Valilikte yapılan toplantıda 11 Mart Pazartesi günü işverenler ve basının davet edileceği tanıtım organizasyonun Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İŞKUR ve SGK personellerince teşvik paketi hakkında tüm işverenlerin bilgilendirileceği ziyaretlerin yapılması da planlandı.

Sivas’taki işverenlerin teşviklerden azami derecede faydalanmasının amaçlandığı toplantıda, Sivas’taki işsizlik rakamlarının en asgari düzeye indirilmesi için yoğun gayret gösterilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Toplantı sonrası Vali Salih Ayhan, Sivas’ın geleceğinin çok parlak olduğunu vurgulayarak, 2019 yılının ciddi atılımlarla geçeceğini söyledi. Kamu ve özel sektör eliyle Sivas’a büyük yatırımlar kazandırıldığını hatırlatan Vali Ayhan,"Yatırımcının önündeki engelleri aşıyoruz. Yatırımcının yatırım yapmasıyla ilgili Sivas’ta ve Türkiye genelinde yapılması gereken ne varsa birebir işlerini takip ediyoruz. Yeni istihdam teşvikleri ile ilimizin ciddi anlamda iş sahası kazanacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.