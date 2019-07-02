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Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarının 26.

02 Temmuz 2019 Salı 13:02
Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarının 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.


Madımak olaylarında hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve ozan ile birlikte 37 kişi için olayların 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Anma etkinlikleri için Sivas’tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesi’nde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli’ne yürüdü.Yürüyüş sırasında 26 yıl önce yaşanan olayları kınayan pankart ve dövizler ile ölenlerin fotoğrafları taşındı. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınarak, polis helikopteri ve insansız hava araçları havadan kontrollerini sürdürdü.Anma etkinliklerine başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere 12 milletvekili katıldı. Bilim ve Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, semah gösterisini izledi. Olaylarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bina önüne çiçek bırakarak, basın açıklaması yapıldı.


Sivas Valisi Salih Ayhan da il protokolü ve Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ile birlikte olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan binayı ziyaret ederek, olaylarda hayatlarını kaybedenler anısına oluşturulan köşeye çiçek bıraktı. Vali Ayhan, Sivas’ın “katliam” kelimesi ile anılmaması gerektiğini belirterek, “Hepimizi derinden etkileyen bu acı tablo anılırken ‘Sivas katliamı’ ifadesi ile Sivas ile katliam kelimelerinin bir arada kullanılmaması; tarihi, kültürü ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle bütünleşen, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzide şehrimizin katliamla özdeşleştirilmesinin önüne geçilmesini rica ediyoruz. ‘Doğarken farklı doğmadık’ diyen Muhlis Akarsu gibi, ‘Ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende’ diyen Aşık Veysel gibi, ‘Gel, gel ne olursan ol, yine gel’ diyen Mevlana gibi Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm renklerimizle bir bütünüz. Aramıza her fırsatta nifak tohumları ekmeye çalışanların, birliğimize ve beraberliğimize kast eden karanlık odakların niyetlerini boşa çıkartacağız. Bu acı olay da tıpkı benzer olaylar gibi millet olarak barış ve huzur içinde yaşama hevesimizi perçinleyerek arttıracaktır” dedi.



“Sivas’ın anılacağı tarih 4 Eylül’dür”


Vali Ayhan, Sivas’ın alınacağı tarihin Sivas Kongresi’nin gerçekleştirildiği 4 Eylül tarihi olduğunu ifade ederek, “2 Temmuz’da bu şehir günler öncesinde karanlık eller tarafından kurgulanmış ve maalesef taraf bularak, istenilmeyen insanlık dışı olaylara sahne olmuştur. Dert tüm ülkenin derdi, acı tüm insanlığın acısıdır, tıpkı 5 Temmuz’da Başbağlar’da yaşanılan vahim olaylar gibi. El ele vererek ve gönülleri birleştirerek 2 Temmuz’u Cumhuriyet şehri, sultan şehir Sivas için bir tedirginlik sebebi olmaktan çıkartmalıyız. Sivas’ın anılacağı bir tarih varsa o da Milli Mücadele’nin onuru ve Cumhuriyet’in kuruluşunun dönüm noktası olan 4 Eylül’dür” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:02
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