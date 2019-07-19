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Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 50 bin kişiyigeçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 08:53
Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 50 bin kişiyigeçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Sivas´ta bulunan kütüphane sayısı 28 olarak kayıtlara geçti. Kent genelinde bulunan kütüphanelerde 2018 yılında bulunan toplamkitap sayısı 459 bin 194 olarak tespit edilirken okuyucu sayısı da 788 bin 951 kişi olarak belirlendi.


2018’de kütüphanelere üye olan kişi sayısının 50 bin 281 olduğu Sivas´taödünç verilen materyal sayısı da 229 bin 951 olarak tespit edildi.


TÜİK; halk kütüphanelerinde bulunan kitapların konularına göredağılımını da açıkladı. Sivas´ta halk kütüphanelerinde bulunan 459 bin 194 adet kitabın 193 bin 991’ini edebiyatve retorik, 10 bin 974’ünü felsefe ve psikoloji, 22 bin 731´ini din, 74 bin 358´ini sosyal bilimler, 11 bin 979´unu dil ve dilbilim, 12 bin 377’sini doğa bilimleri ve matematik, 14 bin 236´sını uygulamalı bilimler ve teknoloji, 17 bin 894’ünü sanat, 53 bin 985’ini coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler,46 bin 669´unu ise genel kitaplar oluşturdu.


TÜİK, dillerine göre halk kütüphanelerindeki yazma ve basma eser sayıları ile ilgili derlediği bilgileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas´ta halk kütüphanelerinde bulunan yazma ve basma459 bin 194 adet kitabın 452 bin 478’ini Türkçekalanını iseİngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça eserler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 08:53
  1. bilim
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