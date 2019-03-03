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Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam ediyor

Sivas Valiliği tarafından başlatılan ’Köy Odası Sohbetleri’ devam ediyor.

03 Mart 2019 Pazar 18:21
Sivas’ta ’Köy Odası Sohbetleri’ devam ediyor

Sivas Valiliği tarafından başlatılan ’Köy Odası Sohbetleri’ devam ediyor.


Köy konukseverliğini, oda oyunlarını, sözlü kültürel gelenekleri ve diğer değerleri hatırlamak, hatırlatmak, canlı tutmak için Sivas Valiliğince himayelerinde başlatılan kış akşamlarında ’Köy Odası Sohbetleri’ devam ediyor. Köy Odası Sohbetleri’ne bu hafta Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyü ev sahipliği yaptı. Vali Salih Ayhan’ın katılımıyla gerçekleşen program; kültürel sohbetler, folklorik gösteriler ve çay eşliğinde maziye dair sıcak muhabbetler eşliğinde gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş, köy odası geleneğini yaşatmayı, kültür ve gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen ’Köy Odası Sohbetleri’ne köy halkının ve çevre köylerin ilgisi yoğundu.


Vali Salih Ayhan, 4’üncü kez gerçekleştirilen ’Köy Odası Sohbetleri’nin amacının devletle milletin kaynaşması olduğunu söyleyerek, "Birlik, beraberliğimiz olduğu sürece, bozulmadığımız ve kuşaklar arasında kopukluk olmadığı sürece daha iyi yerlere geleceğimize eminim." dedi.


Doğanşar da güzel bir birliktelik ve samimiyet var olduğunu dile getiren Vali Ayhan,"Gün boyunca ilçede gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bu içtenliği gördük. Köy odası sohbetleri adı altında bugün sizlerle hasbihal etmek dertleşmek ve sohbet etmek için buradayız. Ayrıca köy odalarını geçmişteki misyonu neler onları şöyle bir hatırlayıp hep birlikte güzel anılar biriktireceğiz. Ben köy odalarını çok önemseyen birisiyim. Geçmişte ilim ve irfan merkezi olmuş yerler burası. Köy odaları, mekteplerin yaygın olmadığı dönemlerde evlilik hayatından tutunda toplum hayata kadar birçok alanda eğitim veren yerler. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi.


Birbirinden güzel türkülere yer verilen gecede aşıkların atışması ve yöreye özgü deyişler renkli görüntülere sahne oldu. Gençler tarafından sergilenen halk oyunları ise ilgiyle izlendi. Köyün yaşlıları tarafından anlatılan hatıraları dikkatle dinleyen Vali Ayhan, samimi bir sohbet ortamı oluşturan köylülere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:21
  1. kültür
  2. doğa
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