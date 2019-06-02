Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil uyarı levhasına çarptı: 4 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunun Sivas ile Hafik ilçesi arasındaki Seyfebeli Geçidi’nde meydana geldi. Kazada Trabzon’dan Sivas istikametine gitmekte olan T.G. (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, yoldan çıkarak trafik uyarı levhasına çarptı. Araç yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Y.G. (45), I.G. (12) ve B.G. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. T.G. ve Y.G.’nin durumlarının ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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