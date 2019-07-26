Sivas’ta KKKA şüphesiyle ölüm Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyünde yaşayan 86 yaşındaki M.K., kene ısırması sonrası rahatsızlanarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaşlı adam, tedavi altına alındı.

Enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi gören M.K., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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