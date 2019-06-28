Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm Zara ilçesinde vücuduna yapışan keneyi çıkaran çoban hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarigene, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Sarigene'nin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.





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