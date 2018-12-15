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Sivas'ta kış

Sivas'ta 27 köy yolu ulaşıma kapandı- Suşehri ilçesinde bir kişi, ön tekerleği sökerek kızak taktığı elektrikli bisikletiyle kar üzerinde gezdi

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:43
Sivas'ta kış

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Divriği'de 13, Hafik'te 8 ve Kangal'da 4 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Öte yandan Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı, Paşabahçe Mesire alanında da güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle kardan adam yaparak, karın keyfini çıkardı.

- Bisikletini elektrikli kızağa dönüştürdü

Suşehri ilçesinde ise bir kişi, elektrikli bisikletinin ön tekerleğini sökerek önüne kızak taktı ve kar üzerinde gezdi.

Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletli kızağını yaklaşık 6 bin liraya mal ettiğini belirterek, "Elektrik motoru takılmış bir bisikletin ön tekerini çıkararak normal kayak monte ettim, ortaya bu eser çıktı. Arka tekerde sürekli güç veren bir motor bağlı olduğu için yokuş yukarı da çıkabiliyor. Bisiklete monteli motor 750 vat gücünde, bataryası ise 200 kilometre götürebilmekte. Bisikletle kayağı sentezleyip eğlenceli alet ortaya çıkardığım için mutluyum." diye konuştu.

Çekiş sisteminin güçlü olması için sadece ön tekerleği sökerek kayak taktığını anlatan Vural, "Güzel bir kar kızağı yaptığımı düşünüyorum. Artık teknoloji gelişiyor. Yıllar önce tahtadan kızaklar vardı. Kızağı olmayanlar naylonlar üzerinde, plastik leğenler içerisinde kayıyordu. Bisiklette yol bilgisayarı da var. Mesafeyi ve elektriğin ne kadar daha götüreceğini gösteriyor." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:43
  1. bisikletini kızağa dönüştürdü
  2. kapalı köy yolu
  3. Sivas
  4. Suşehri ilçesi

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