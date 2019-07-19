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Sivas’ta kaybolan gazetelerinin izini süren esnaf, güvenlik kamerası taktırıp görüntüleri izleyince günlük gazetelerinin bir okuyucu tarafından izinsiz olarak alındığını fark etti

Sivas’ta kaybolan gazetelerinin izini süren esnaf, güvenlik kamerası taktırıp görüntüleri izleyince günlük gazetelerinin bir okuyucu tarafından izinsiz olarak alındığını fark etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:49
Sivas’ta kaybolan gazetelerinin izini süren esnaf, güvenlik kamerası taktırıp görüntüleri izleyince günlük gazetelerinin bir okuyucu tarafından izinsiz olarak alındığını fark etti

Sivas’ta kaybolan gazetelerinin izini süren esnaf, güvenlik kamerası taktırıp görüntüleri izleyince günlük gazetelerinin bir okuyucu tarafından izinsiz olarak alındığını fark etti.


İddialara göre, Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesi Afyon sokak ‘ta esnaflık yapan Kerim Çayır, sabah saatlerinde iş yerini açmak için geldiğinde abonesi olduğu 6 gazetenin yerinde olmadığını fark etti. Gazetelerin bırakılıp bırakılmadığı konusunda bilgi almak için dağıtıcı firmayı arayan Çayır, dağıtıcı firmadan gazetelerin iş yerine bırakıldığını öğrendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen çayır 6 gazetenin de bir vatandaş tarafından bırakıldığı yerden alındığını tespit etti. Çayır, gazeteleri alan şahsın okuma arzusunu takdir ederek bu şekilde izinsiz bir şekilde gazeteleri almasının hoş olmadığını belirterek gerekirse abonelik ücretini kendinin karşılayabileceğini söyledi. Görüntülerde ise dağıtıcı firma tarafından bırakılan gazeteleri bir şahsın aldığı görülüyor.


İnsanların okumalarına kesinlikle karşı olmadığını belirten Kerim Çayır, “ Bu gün iş yerimi açtığımızda 4 yerel, 2 ulusal toplam 6 gazetenin yerinde olmadığını fark ettik. Kamera kayıtlarını kontrol edelim dedik kamera kayıtlarında da göremedik. Daha sonra dağıtıcı firmayı arayarak neden gazetemizin olmadığını fark ettik. Bana gazeteyi yerine bıraktıklarını söylediler. Daha sonra bire bir kayıtları kontrol ettik. Birebir kontrol ettiğimizde ise dağıtıcı arkadaşımız gazeteyi yerine koyuyor ve diğer arkadaş akabinde gelip o gazeteyi oradan alıyor. Kayıtlarda bu anları gördük. Ben utandım, niye sonuçta okumak için böyle bir şey yapılır. Bizden gelip istese biz gazeteleri veririz. Gelsin okusun, artan gazeteleri akşam iş bitimi gelip alabilir. Biz okumaya karşı değiliz. O şekilde almasını hoş karşılamıyoruz. Bizim içinde gazeteyi gününde, saatinde alıp okumak istiyoruz,sonuçtabizde bedel ödüyoruz. Ama okumaya kesinlikle karşı değiliz. Bu şekilde almasını hiç hoş karşılamıyoruz. Gerekiyorsa eğer bu arkadaşımız çok mağdursa buradan söz veriyorum, gazetelik aboneliğini karşılarım. Yeter ki okusun, biz okumaya karşı değiliz.“dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:49
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