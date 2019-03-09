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Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor

Sivas’ta Yıldızdağı Kayak Merkezi 1.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:20
Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor

Sivas’ta Yıldızdağı Kayak Merkezi 1.5 metre kar kalınlığı ile Mart ayında da kayak severleri ağırlamaya devam ediyor.


Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Merkezi’nde hava koşullarının kayak için elverişli gitmesi sezonunun uzamasına neden oldu. Kayak merkezi 1.5 metreyi bulan kar kalınlığı ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tesislerde 5 profesyonel kayak pisti, kızak ve amatör pistler dahil olmak üzere buz pistleri de aktif olarak kullanılıyor. Bir çok kayak tesisi karların erimesi ile kayak sezonunu kapatırken Yıldızdağı’nda sezonun Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:20
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