Sivas'ta kargalardan görsel şölen

Sivas'ta kargalardan görsel şölen13 Ocak 2019 Pazar 12:45
SİVAS (AA) - Sivas'ta çok sayıda karganın gökyüzünde ahenkle uçması vatandaşların ilgisini çekti.
Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı üzerinde çok sayıda karganın uyum halinde uçması izleyenleri büyüledi.
Sürüler halinde şekilden şekle giren kuşların birbirleriyle dans edercesine süzülmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Kargaların görsel şöleni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kuşların dakikalarca süren etkileyici gösterisini izleyenlerden bazıları bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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