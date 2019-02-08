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Sivas'ta kamyonetle çekici çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

08 Şubat 2019 Cuma 22:22
Sivas'ta kamyonetle çekici çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yunus Yol (28) idaresindeki 23 BN 940 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde karşı yönden gelen Murat Torlak (52) yönetimindeki 58 TU 307 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Yol ile araçtaki Abdullah Hacıbekiroğlu, Ayatullah Gültekin, Tahsin Karadağ (24) yaralandı. Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:22
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