0553 313 94 23

Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:17
Sivas’ta ilçe halkı yağmur duasına çıktı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde uzun süredir beklenen yağmur yağmayınca halk yağmur duasına çıktı.


Altınyayla ilçesi halkı, yağmur yağmayınca belediyenin öncülüğünde yağmur duasına çıktı. Kantar mevkisinde yapılan yağmur duasına İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Deliilyas Belde Belediye Başkanı Mahmut Tekvarlı ve çocuğundan yaşlısına tüm ilçe halkı katıldı. Yağmur duasını İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz okudu. Duanın ardından ilçede Kur’an eğitimi alan çocuklar tarafından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. İlçe halkından bir gün içerisinde toplanan yaklaşık 50 bin TL ile alınan 3 boğa da kurban edilerek, ilçe halkına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.


İlçe sakinleri, kar suları erimesine rağmen tarım faaliyetlerinin aksamaması için yağmur yağması gerektiğini, uzun süredir yağmur yağmadığı için duaya çıktıklarını belirttiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hortumcu Cem Uzan'dan şaşırtan paylaşım!
    1. Hortumcu Cem Uzan'dan şaşırtan paylaşım!
    2. Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi..
    3. Ziraat Katılım’dan 400 milyonluk kira..
    4. Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez..
    5. Samsun 112’ye 10 yeni ambulans
    6. "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında..
    7. Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest..
    8. İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da..
    9. Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin..
    10. Tarsus’ta buğday hasadı devam ediyor
    11. "Nargile ve elektronik sigara masum..
    12. İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu..
    13. Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden..
    14. Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva..
    15. Taksim’den sıcak hava manzaraları
    16. Şehit Şahin'in ailesine şehadet..
    17. Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve..
    18. Yanan tırdan son anda kurtuldu
    19. Sivasspor’da gollerde Kone imzası yer..
    20. Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!