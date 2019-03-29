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Sivas’ta il seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Sivas’ta huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği ile İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı” yapıldı.

29 Mart 2019 Cuma 16:27
Sivas’ta il seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin, Sivas’ta huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü “Seçim Güvenliği ile İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi toplantısı” yapıldı.


Toplantı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında Valilik Ahmet Muammer Bey salonunda gerçekleşti. Toplantıya ilgili yetkilileri katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Sivas Valisi Salih Ayhan, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimi ile ilgili son değerlendirme toplantısı için toplanmış bulunmakta olduklarını ifade ederek, “Siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir seçim çalışma dönemi geçirildi. Esaslı bir sorun yaşamadık. Bundan dolayı herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugünde son Pazar günü yapılacak seçimlerle ilişkin son bir genel değerlendirme yaparak hazırlıklı olduğumuzu hem kamuoyuyla paylaşmak hem de son kendi yaptığımız çalışmaları gözden geçirmek istedik.”dedi.



Muhtarlara ve vatandaşlar sağduyu çağrısı



Vali Ayhan, muhtarlara ve vatandaşlara sağduyulu olmaları konusunda vurgu yaparak, “ Bu amaçla da özellikle yaptığımız genel değerlendirme ve çalışmalarda köylerimizle ilgili özellikle muhtar seçimleri ile ilgili vatandaşlarımızın muhtar adaylarımızın sağduyu olmaları noktasında hassasiyetle vurgulamak istiyoruz. Özellikle jandarmamızın çok riskli alanlarla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Pazar günkü seçimle beraber demokrasinin güzelliğini yaşayacağız. Vatandaşımızın oyunu sağlıklı bir şekilde demokratik ve olgunluk içerisinde sahada yansımasını sağlayacağız. 1 Nisan’dan itibaren de ilimize köylerimize hizmet uygulayan kişileri seçmiş olacağız ve yeni bir süreç başlamış olacak. Pazar günü hiçbir problem yaşamayacağız. Gerek enerji dağıtım noktalarında gerek diğer güvenlik anlamında olsun tüm hususlarla ilgili çalışmaları yapmış bulunuyoruz.” Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:27
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