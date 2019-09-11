Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kaza anı bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Betül Sana Yalçınkaya (26) yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil ile İbrahim Bozkurt'un kullandığı 58 FT 701 plakalı otomobil, Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yalçınkaya'nın kullandığı otomobil devrildi, diğer araç araziye sürüklendi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı yakındaki bir lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, araçların çarpışması ve bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtulması yer aldı.

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