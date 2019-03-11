Sivas’ta hedef 10 bin istihdam

Milli İstihdam Seferberliği, bilgilendirme toplantısında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni teşvik paketleri ile hedefledikleri istihdam sayısını 10 bin olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde, yeni istihdam teşviklerinin yer aldığı ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla hayata geçen ’2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği’ Bilgilendirme Toplantısı, Valisi Salih Ayhan’ın başkanlığında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.

İŞ-KUR ve SGK yetkilileri tarafından yeni istihdam teşvikleriyle ilgili katılımcılara bilgi verilen toplantıda;STSO Başkanı Mustafa Eken, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yeni istihdam teşvikleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Salih Ayhan, işletmelerin zamanı ve değişimi iyi okuması gerektiğini ifade ederek, alan hakimiyetine ağırlık vereceklerini söyledi.

Kurumların bu noktada kendilerini yenilemeye devam ettiğini, aksi takdirde sistemin dışında kalmalarının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Vali Ayhan, yeni dönemde istihdam odaklı bir mekanizma oluşturacaklarını söyledi. Ayhan, "Bir şehre para girmedikçe o ilin zengin olması mümkün değil" ifadelerini kullanan Valimiz Ayhan, göçün önüne geçilebilmesi için güçlü bir yapıya sahip olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Yeni teşvik paketlerinin işletmelere can suyu olacağını, teşvik fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Ayhan, "Yeni teşvik paketiyle 10 bin kişinin ilimizde istihdam edilmesi planlanıyor. 160 milyon TL sisteme para aktarılarak, ocaklar tütecek, sobalar yanacak, aş kaynayacak. Dolayısıyla piyasa hareketlenmiş olacak" dedi.