Sivas’ta haziranın sonunda termometreler 10 dereceyi gösterdi Sivas’ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Sivas’ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Sivas’ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas’ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartılırken, soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini, bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler.

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