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Sivas'ta hastanede taşkınlık

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:13
Sivas'ta hastanede taşkınlık

SİVAS (AA) - Sivas'ta ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastanın yakınları, hastane binasının camını kırdı. Taşkınlığı polis ekipleri önledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek ameliyatı edilen Turan Aydemir (46), operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Doktorların Aydemir'in ölüm haberini vermesi üzerine yakınları doktorlara saldırmak istedi. Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırı önlenirken, Aydemir'in yakınları taşkınlığını hastanenin acil servisi girişinde sürdürdü.

Hastane binasındaki bir sendikaya ait odanın camını kıran Aydemir'in yakınları, olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri hastane önünde bekleyişi sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:13
  1. Cumhuriyet Üniversitesi
  2. doktora darp iddiası
  3. Sivas

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