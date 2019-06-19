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Sivas’ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kuvvetli yağış sonrası oluşan sellerden etkilenen Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:21
Sivas’ta hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kuvvetli yağış sonrası oluşan sellerden etkilenen Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde geçtiğimiz gün kuvvetli yağışların ardından şehir içerisinde gelişen ani sel bir çok ev ve iş yerini sular altında bırakmıştı. Suların çekilmesinin ardından sel sularının taşıdığı balçığın temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Öte yandan hasar tespit çalışmalarına da başlanıldı.


Çalışmaları yerinde takip eden Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karataş, can kaybı yaşanmamasına sevindiklerini belirterek,“Dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçemizdeki bey mahallemizde ciddi hasarlar oluştu. Zayiatımız var. Rabbim daha büyük afetlerden korusun. Tek sevindirici nokta, can kaybı olmayışıdır. Yaklaşık 10 evi su bastı. Sayın valimizin talimatı ile ilk andan itibaren ekipler seferber oldu. Belediyemizin imkanları ile anında müdahale ederek normal hayata dönme noktasında üstün çaba sarf ettik. Yeni yağışlar söz konusu. Ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Devletimiz yaraları sarma noktasında ilçemizin yanındadır. Bizde belediye olarak ilçe halkının yanındayız.” Dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:21
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