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Sivas’ta hafta boyu yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Sivas’tahayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
Sivas’ta hafta boyu yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Sivas’tahayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas’ta kuvvetli ve yer yer şiddetligök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkili olacağı tahminine yer verildi. Yapılan uyarıda yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilerek; ani sel, su baskınları. Yıldırım düşmesi ve dolu yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
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