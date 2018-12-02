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Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası

Gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı

02 Aralık 2018 Pazar 16:37
Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kadını rahatsız ettikleri ve kaçırmak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde sosyal medyadan tanıştığı ve mesajlar göndererek rahatsız ettiği E.P'yi otomobillerine zorla bindirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan T.D. ile arkadaşı Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.D. cinsel taciz suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.E. ise serbest bırakıldı.

E.P. adlı genç kadın, dün bazı kişilerin mesaj atarak kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan polis ekipleri, E.P'nin şüphelilerle buluşmasını sağlamış, Mevlana Mahallesi'ne otomobille gelen zanlılar T.D. ve Y.E, kadını kolundan tutarak zorla araca bindirmek istemişti. Olay yerinde tedbir alan ekipler, aracı durdurarak şüphelileri gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:37
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