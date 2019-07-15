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Sivas'ta freni tutmayan traktörden düşen kişi öldü

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
Sivas'ta freni tutmayan traktörden düşen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde freni tutmayınca kontrolden çıkan traktörden düşen baba öldü, araçtan atlayan oğlu ise yaralandı.

İlçeye bağlı Gözköy köyünde babasıyla tarla sürmeye giden Müttalip Şimşek'in (38) kullandığı 58 SD 155 plakalı traktör, freni tutmayınca kontrolden çıktı. Hızlanan traktörden düşen baba Fiyaz Şimşek (60) aracın lastikleri altında kaldı.

Traktörü durduramayacağını anlayan sürücü Müttalip Şimşek de babasının düştüğü yerden yaklaşık 150 metre sonra araçtan atlayarak yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Müttalip Şimşek'i ise Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı. Şimşek buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Fiyaz Şimşek'in cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:45
  1. fren
  2. Suşehri
  3. traktör

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