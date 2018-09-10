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Sivas’ta et yiyen örümceği görenler hala tedirginlik yaşıyor

Halk arasında 'Sarıkız' olarak bilinen ve et yiyen Camel Spider isimli örümceği gören vatandaşlar, uzmanların zararsız demesine rağmen görünce hala tedirginlik yaşıyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:36
Sivas’ta et yiyen örümceği görenler hala tedirginlik yaşıyor

Halk arasında Sarıkız olarak adlandırılan örümcek son olarak Sivas'ın Suşehri ilçesinde Çamlıgöze barajında avlanan vatandaşlar tarafından görüldü.

Örümceği gören vatandaşlar ilk önce bu örümceğin Sarıkız olup olmadığını anlayamadı. Örümcek ile karşılaşanlardan biri örümceğin çektiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşınca, gelen yorumlardan yola çıkarak sarıkız ile karşılaştıklarının farkına vardı. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:36
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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