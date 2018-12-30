0553 313 94 23

Sivas'ta eğitime kar engeli

30 Aralık 2018 Pazar 21:30
Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 21:30
  1. Eğitime ara verildi
  2. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    1. Suriye'den çekilen ABD askerlerinin..
    2. Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
    3. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı..
    4. Sivas'ta eğitime kar engeli
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönül..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu davanın..
    7. Erdoğan: "Dünya değişirken bizim..
    8. GÜNCELLEME - Aydın'da "kira artışı"..
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ilçede,..
    12. Saatcı'dan CHP'ye sert eleştiri:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Grev olmuyorsa..
    15. Erzincan'da eğitime kar engeli
    16. Bingöl'de eğitime kar engeli
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki silahlı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Bir gece..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    20. İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!