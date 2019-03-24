Sivas'ta düştükleri kuyuda yaşamlarını yitiren iki kuzen toprağa verildi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi. İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ile 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri köydeki camiye getirildi. Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, tabutların başında gözyaşı döktü. Cenaze törenine çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi. Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi dün bir tarlanın kenarındaki sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.

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