0553 313 94 23

Sivas'ta düştükleri kuyuda yaşamlarını yitiren iki kuzen toprağa verildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.

24 Mart 2019 Pazar 13:48
Sivas'ta düştükleri kuyuda yaşamlarını yitiren iki kuzen toprağa verildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.

İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ile 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri köydeki camiye getirildi.

Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, tabutların başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi dün bir tarlanın kenarındaki sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:48
  1. Sivas
  2. kuyuda ölen çocuklar
  3. SIVAS
  4. Yıldızeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
    1. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B..
    2. Başkan Karabacak 15 yıllık projelerini..
    3. Çevik kardeşler Avrupa Şampiyonasına..
    4. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C..
    5. Bayburtlu taraftarlar Diyarbakır’da..
    6. Depremde zarar gören minareyi itfaiye..
    7. Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu..
    8. Şanlıurfa'da korkunç olay! Başlarından..
    9. Antalya’da polisleri bıçakla yaralayan..
    10. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    11. Başkan Çerçi esnafı ziyaret etti..
    12. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    13. İran'da "ülke lideri halk tarafından..
    14. Bilecik’te otomobil takla attı: 2..
    15. Emekliler Bowlingde stres attı
    16. Emeklilere, konut için başvurular..
    17. Ulgar, Posof hedeflerine emin..
    18. TİKA'dan Arjantin'de eğitime destek
    19. Galatasaraylı yöneticilerden ibra..
    20. Murat Aydın: “Beykoz aklınızın..
    21. Mavibahçe’de köy pazarı
    22. Başkan Kurt, gençlerle bir araya geldi
    23. Vali Deniz, Kula’nın doğal..
    24. MHP Van Tuşba İlçe BaşkanıCancan,..
    25. (Özel haber) Ahmet Özdoğan: “Mustafa..
    26. Maltepe'de trafik kazası: 8 yaralı
    27. Çukur eylemlerine destek veren isim..
    28. Bakan Kurum: Ülkemiz ham madde..
    29. Miting alanına vatandaş akını devam..
    30. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında