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Sivas'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracıyla "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:54
Sivas'ta "drift" yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir sürücünün Alper Tunga Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Plakası tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:54
  1. Sivas Emniyet Müdürlüğü
  2. Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri
  3. Alper Tunga Caddesi
  4. drift
  5. Sivas
  6. Şarkışla

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  • hay bin gunduzhay bin gunduz16 sa önce
    öyle ceza ile olmaz bu çocukların da kendilerine göre hevesleri var! açarsın bir kalkış. drift ve güvenli yarış pistleri açın ve ücrette almayın ne olur abuk subuk yaşam merkezi açacağınıza

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