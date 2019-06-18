Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza bürüdü .

Sivas’ta bir köyde geçtiğimiz gün etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü

Geçtiğimiz gün Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yarhisar köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı. Dolu yağışı tarım arazilerini de olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan ilçe merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.