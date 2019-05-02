Sivas’ta dolu sürprizi Sivas’ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü ve dolu yağışı, güneşli geçen günün ardından ilçe halkı için sürpriz oldu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültüsü ve dolu yağışı, güneşli geçen günün ardından ilçe halkı için sürpriz oldu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültüsü ve çakan şimşeklerle birlikte yağan dolu, ilçe merkezini biranda beyaza bürüdü. Gün içerisinde güneşli hava etkili olurken akşam yağan dolu ilçe halkı için sürpriz oldu. Hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.