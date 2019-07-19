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Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı

Sivas Doğanşar'da denizden 400 kilometre uzaklıkta, 1350 metre yükseklikte deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:58
Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı

Sivas’ın Doğanşar ilçesi yakınlarında geçen yıllarda meydana gelen erozyon dünya tarihine ve Türkiye’nin coğrafi oluşumunun nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak fosilleri ortaya çıkardı.

Karadeniz ve Akdeniz’e yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, 1350 rakımlı bölgede denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller bulundu. Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillerden yola çıkarak geçmişte Sivas’ın okyanusun tabanında yer aldığı düşünülüyor.

Binlerce deniz canlısı fosili

Konuyla ilgili araştırmalar yürüten tarih öğretmeni, araştırmacı-yazar Fikri Karaman, deniz canlılarına ait fosillerin, yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgede deniz olduğunun kanıtı olduğunu belirtti. Karaman şunları kaydetti: Bulunduğumuz alanda binlerce deniz canlısı fosilleri bulunmaktadır.

Sular çekildi

Bu bölgenin bilimsel araştırmalar ve gelecek nesillere taşınması açısından koruma altına alınması gerekir. Bu fosillerden yaklaşık 15 milyon yıl önce bu bölgenin deniz tabanında olduğunu anlıyoruz. Zamanla Anadolu coğrafyası yükseldi, sular çekildi ve bu fosiller buralarda kaldı.

"Bu bölgenin okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz"

Burada balık fosilleri bulduk, deniz salyangozu fosilleri var, midye ve benzeri fosiller de bulunmaktadır. Bu bölge yaklaşık bin 350 rakımındadır. Akdeniz ve Karadeniz’e uzaklığımız ise yaklaşık 350-400 kilometredir. Bu fosillere bakarak geçmişte bu bölgenin okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz. Karaman ayrıca fosiller üzerinde yaptığı çalışmalarına çıkarttığı kitaplarında da yer verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 21:58
  1. Karaman
  2. Sivas
  3. Doğanşar
  4. deniz

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