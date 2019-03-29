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Sivas’ta çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında çiftçilere; korunga, adi fiğ, silajlık mısır ve yonca tohumları dağıtıldı.

29 Mart 2019 Cuma 17:35
Sivas’ta çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ projesi kapsamında çiftçilere; korunga, adi fiğ, silajlık mısır ve yonca tohumları dağıtıldı.


Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2019 yılı ’Kaba Yem Açığın Giderilmesi Projesi’ kapsamında; merkez ve 16 ilçede yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla 2 bin 100 çiftçiye tohum dağıtımı yapıldı.


Dağıtım töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas’ın tarım potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu potansiyeli açığa çıkarmak için iyi bir ekiple ‘Üreten Çiftçi Gelişen Sivas’ başlığı altında güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. İlk aşamada 155 ton tohumun dağıtılacağını belirten Vali Ayhan, "2023 kalkınma hedefleri açısından ülkemizde tarım politikası tamamen üretim odaklı bir anlayışa dönüşmüş durumda. Tarımın milli bir politika olması açısından biz yerel imkanlarla iyi bir heyecanımızla birlikte bunu devam ettireceğiz. Çiftçilerle el ele vererek Sivas’ı çok yakın bir zamanda tarımsal üretim potansiyeli açısından zirveye taşıyacağız. Bu konuda çok ciddi anlamda gayretimiz var" dedi.


Üretimin yanında ürünleri pazarlamaya yönelik çok büyük projeleri olduğunu da belirten Ayhan, "Sadece üretim yapmayacağız. Bu üretimle beraber şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak iyi bir mekanizma kuracağız. Bunu ileride açıklayacağız. Tüm alanları dolduracağız. Daha önce açıkladığımız 15 projenin adım adım hepsini yapacağız." diye konuştu.


Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise projenin uygulanması sonucunda gelir artışının görülmesi ile yem bitkisi üreten çiftçi sayısında ve üretim alanı miktarında artma beklenildiğini ayrıca yem maliyetlerinin azaltılması ile hayvancılık faaliyeti gösteren üreticilerin karlılığı artacağı ve bölge hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.


Konuşmaların ardından çiftçilere tohumlar dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:35
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