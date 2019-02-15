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Sivas’ta ’Camide Ol’mak’ projesi

Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan, İl Müftülüğü koordinesinde ve cami görevlilerinin katkıları ile hayata geçen ’Camide Ol’mak’ projesi devam ediyor.

15 Şubat 2019 Cuma 12:36
Sivas’ta ’Camide Ol’mak’ projesi

Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan, İl Müftülüğü koordinesinde ve cami görevlilerinin katkıları ile hayata geçen ’Camide Ol’mak’ projesi devam ediyor.


Özellikle çocukların hedeflendiği ve gençlerle fecr-i sadıkta sabah namazının huzuru ile camilerde günü karşılamanın amaçlandığı, akşam buluşmalarında ise vatandaşlar ve cami cemaati ile günün uğurlandığı ’Camide Ol’mak’ projesi geniş bir tabana yayılmayı sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan projenin ikinci mekanı Kılavuz Mahallesi’ndeki İstiklal Cami oldu. Vali Salih Ayhan, sabah namazı programına katılarak; çocuklar, gençler ve mahalle halkı ile bir araya geldi.


İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un namaz öncesi vaazı ile başlayan program, sabah namazının kılınması, dua edilmesi ve cemaate çorba ikramı ile sürdü. Namazın ardından çocukları kutlayan Vali Salih Ayhan, cemaat ile bir araya gelerek sohbet etti. İl Müftülüğünün çorba, simit ve poğaça ikram ettiği programda çocuklara çeşitli nasihatlerde bulunan Vali Ayhan, çocukların ve gençlerin camiye severek gelmeleri için ailelere, büyüklere ve cami imamlarına büyük görevler düştüğünü hatırlattı.


Öğrencilerin erken yatıp erken kalkmasının önemine vurgu yapan Ayhan, günü camide karşılamanın, camiye ve okula koşarak gitmenin onlar için kazanç olduğunu ifade etti. Çocukların derslerini ihmal etmemesini ve sosyal etkinliklere de önem vermesini isteyen Vali Ayhan, onlarla yakından ilgilenerek kitap hediye etti.


Okullardaki eğitim kadar maneviyatında önemli olduğunu söyleyen Vali Ayhan,"İnşallah buradaki görüntü bütün camilerimize örnek olmaya devam edecek. Bu tabloyu görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, hayata dair her şeyi öğreneceğimiz yerlerdir. Burası sizler için ilham, yaşam kaynağıdır. Toplumda en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşları camilerdir. ’Camide Ol’mak’ projesini bizlerde yakından takip edeceğiz. Tecrübeli ve kendini iyi eğitmiş din görevlilerimizle, müftülüğümüzle çocuklarımızı camide ol’duracağız, camide olgunlaştıracağız inşallah." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:36
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