Sivas'tabir otomobilde 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi Sivas'ta 1 otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi

Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu. Gözaltına alınan K.İ, İ.D. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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