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Sivas'ta bir öğretmen vaşak görüntüledi

11 Ocak 2019 Cuma 21:06
Sivas'ta bir öğretmen vaşak görüntüledi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü mevkisinde arazide bir hayvan gördü.

Aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:06
  1. Levent Zoroğlu
  2. Sivas
  3. vaşak

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