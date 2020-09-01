Sivas’ta bir köye karantina
Sivas'te bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor.
Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler almaya devam ediyor. Vaka sayılarının artması sonrası düğün ve asker uğurlama törenlerinde yeni kararlar alındı.
Tedbirler kapsamında Sivas’ta yeni gelişme yaşandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köyün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina kararı sonrası Valilikten açıklama geldi.
Karantinanın Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, ‘sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi’ denildi.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.