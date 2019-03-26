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Sivas’ta av yasağı başlıyor

Sivas’ta il sınırları içerisindeki tüm akarsularda av yasağı 1 Nisan itibariyle başlıyor.

26 Mart 2019 Salı 10:41
Sivas’ta av yasağı başlıyor

Sivas’ta il sınırları içerisindeki tüm akarsularda av yasağı 1 Nisan itibariyle başlıyor.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sportif olarak akarsularda balık avlanma yasağının 1 Nisan’dan itibaren başlayacağı bildirildi. Açıklamada,"İlimiz sınırları dahilindeki tüm iç sularda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında akarsularda yapılabilecek tatlı su kefali, doğal alabalık, Gökkuşağı Alabalığı hariç olmak üzere; Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, ve diğer türlerin su ürünleri avcılığı yasaktır." denildi.


Yasaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:41
  1. doğa

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