Sivas’ta araç sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısını açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Mayıs ayında 161 bin 302 olan motorlu kara taşıtı sayısı Haziran’da yüzde 0,03 oranında azalarak 161 bin 260’a geriledi.

Sivas’ta bulunan 161 bin 260 kara taşıtının83 bin 767’sini otomobil oluşturdu. Otomobili 32 bin 634 adet ile traktör,26 bin 121 adet ile kamyonet, 7 bin 346 adet ile motosiklet, 6 bin 220 adet ile kamyon, 3 bin 330 adet ile minibüs, bin 348 adet ileotobüs, 494 adet ile deözel amaçlı araç takip etti.