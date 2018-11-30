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Sivas'ta 8 müstakil ev yandı

Koyulhisar ilçesinin bir köyünde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi

30 Kasım 2018 Cuma 10:26
Sivas'ta 8 müstakil ev yandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çukuroba köyünde 8 ev yandı.

Sedat Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki Selahattin, Alaattin, Muammer ve Erol Aslan ile Osman, Hasan ve Hüseyin Ordu'nun evlerine sıçradı.

Köylüler, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ve Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yüksel, AA muhabirine, ihbarın ulaşmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Yangında yaralanma ya da can kaybının olmadığına sevindiklerini belirten Yüksel, evleri yanan ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köy Muhtarı Pehlivan Karaca da yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını ancak alevler diğer evlere sıçrayınca durumu itfaiyeye bildirdiklerini anlattı.

Sedat Aslan haricinde evlerini yanan 7 kişinin, İstanbul'da yaşadıkları ve yazları köye geldikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:26
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Koyulhisar
  4. Sivas
  5. Yangın

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