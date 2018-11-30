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Sivas'ta 63 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 44 sanığa 1 yıl 8 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
30 Kasım 2018 Cuma 12:43
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:43
FETÖ/PDY
Sivas
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