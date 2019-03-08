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Sivas'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

08 Mart 2019 Cuma 09:35
Sivas'ta 47 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 25, İmranlı'da 6, Şarkışla'da 5, Altınyayla'da 3, Doğanşar'da 3, Gemerek'te 3 ve Akıncılar'da 2 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:35
  1. kapalı köy yolları
  2. Sivas

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