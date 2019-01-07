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Sivas'ta 406 köye ulaşım sağlanamıyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:23
Sivas'ta 406 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 406 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre merkezde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:23
  1. kapalı köy yolları
  2. Sivas

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