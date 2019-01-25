Sivas'ta 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçelerden İmranlı'da 15, Yıldızeli'nde 12, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 1 ve Zara'da 1 olmak üzere 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.