Sivas’ta 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından, Gürün, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında, 5 Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda 3 kilo 740 gram esrar maddesi ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 7 şahsın 4’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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