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Sivas'ta 134 köye ulaşım sağlanamıyor

15 Ocak 2019 Salı 10:52
Sivas'ta 134 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 17, ilçelerden Altınyayla'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 10, İmranlı'da 16, Kangal'da 13, Suşehri'nde 20 Şarkışla'da 5, Yıldızeli'nde 45 ve Zara'da 4 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde soğuk hava etkili oluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:52
  1. kapalı köy yolu
  2. Olumsuz hava
  3. Sivas

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