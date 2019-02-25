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Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Sivas’ta gece mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 120 bekçi, 40 günlük hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:41
Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Sivas’ta gece mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 120 bekçi, 40 günlük hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen bekçiler, vatandaşa huzur ve güven sağlayacak. Bu kapsamda ’I. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni’, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterisiyle devam etti.


Yemin töreninde konuşan Vali Ayhan, mesleklerine yeni başlayan bekçilerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.


Bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirten Vali Ayhan, "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmaz. İçişleri Bakanlığı daha önce ki bir teşkilatı kendi iç bünyesinde çok iyi kurguladı. Güçlü bir bakanlığımız var. Her zaman devletimizin yanında olacağız ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Başka bir yapıya hizmetkar olmak bizim fıtratımıza ve ruhumuza uygun değil. Bu yolda devletin adamı olarak yürümenizi istiyorum. Bu milletin sadık hizmetkarı olun. Değerlerinizin adamı olun! diğerlerinin adamı olmayın. Rabbim bu yolda hayırlı hizmetler yaparak yürümeyi nasip etsin." dedi.


İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise, bekçilik teşkilatı hakkında bilgiler vererek, bekçiliğin Osmanlı döneminde kurulduğunu ve bugünlere kadar geldiğini söyledi.


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar ile bekçilik teşkilatına yeniden önem verildiğini anlatan Aydoğan, "Sokağa egemen olunması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesinde bekçilerimizin güvenlik hayatına kazandırılması çok önemli bir adım. Bekçilik uygulaması konusunda halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:41
  1. doğa

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